LPU कैंपस में हिंसा मामले में पुलिस की कार्रवाई, CCTV से बेनकाब हुए दो और आरोपी अरेस्ट

जागरण संवाददाता, जालंधर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी (एलपीयू) में 28 सितंबर को हुए हिंसक उपद्रव के मामले में फगवाड़ा पुलिस ने रविवार को दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान योगेश अपूर्वा निवासी मेहराटा, राजस्थान और आदित्य निवासी हाजीपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। दोनों पर हिंसा के दौरान वाहनों में तोड़फोड़ करने का आरोप है।

पुलिस सोमवार को दोनों को अदालत में पेश कर रिमांड हासिल करने की तैयारी में है। दोनों आरोपितों की पहचान उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई। इन दो गिरफ्तारियों के साथ एलपीयू हिंसा मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि करीब 28 लोगों को नामजद किया गया है।