    Punjab Weather: ठंड के साथ प्रदूषण का भी कहर, पटियाला में AQI पहुंचा 161; जानें कैसा रहेगा मौसम

    By Deepak Modgil Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 08:15 AM (IST)

    पटियाला में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 161 दर्ज किया गया, जबकि मंडी गोबिंदगढ़ में यह 94 रहा। अधिकतम तापमान 17.8°C और न्यूनतम 6.4°C रहने का अनुमान है। ...और पढ़ें

    Hero Image

    पटियाला और मंडी गोबिंदगढ़ के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेहद खराब है (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 94 और पटियाला में AQI 161 रहा। अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहेग।

    अधिकतम आर्द्रता 93 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 68 फीसदी रहेगी। सूर्योदय 7.20 बजे और सूर्यास्त 17.32 बजे होगा।

