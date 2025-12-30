Punjab Weather: ठंड के साथ प्रदूषण का भी कहर, पटियाला में AQI पहुंचा 161; जानें कैसा रहेगा मौसम
पटियाला में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 161 दर्ज किया गया, जबकि मंडी गोबिंदगढ़ में यह 94 रहा। अधिकतम तापमान 17.8°C और न्यूनतम 6.4°C रहने का अनुमान है। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। मंडी गोबिंदगढ़ में AQI 94 और पटियाला में AQI 161 रहा। अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस रहेग।
अधिकतम आर्द्रता 93 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 68 फीसदी रहेगी। सूर्योदय 7.20 बजे और सूर्यास्त 17.32 बजे होगा।
