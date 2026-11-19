जागरण संवाददाता, पटियाला। चंडीगढ़-बठिंडा मुख्य मार्ग पर स्थित पटियाला बाईपास के पास आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां भाखड़ा नहर पर बना लोहे का पुल अचानक टूट गया, जिससे पुल से गुजर रहे तीन ट्रक इस दुर्घटना की चपेट में आ गए। इस घटना में दो ट्रक बुरी तरह हादसे का शिकार हुए हैं, जबकि एक ट्रक किसी तरह वहां से निकलने में कामयाब रहा।

हादसा इतना भीषण था कि चपेट में आए एक ट्रक में आग भी लग गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस घटना में बाल-बाल बचे ट्रक ड्राइवर ने पूरी आपबीती सुनाई। ट्रक ड्राइवर राजवीर ने बताया- सुबह तकरीबन 5 बजे हुए थे। हर तरफ अंधेरा था। रोज की तरह हम ट्रक लेकर जा रहे थे। ट्रक एक दूसरे के पीछे थे। तभी पुल टूट गया। मेरे ट्रक का पिछला हिस्सा उसमें फंस गया। मेरे पीछे चल रहा ट्रक भी पुल के टूटे हिस्से में फंस गया। जबकि मेरे आगे चल रहा ट्रक निकलने में सफल रहा। मैं स्थिति को समझ गया और ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश में जुट गया। अगर थोड़ा समय और लग जाता तो शायद मैं भी बीच में ही फंसा रह जाता। पुल की हालत पहले से ही खस्ता थी। जब भी इस पर से ट्रक निकालते, वे फिलता था। पुल को मरम्मत की जरूरत थी। लेकिन, किसी ने इसकी सुध नहीं ली और आज ये बड़ा हादसा हो गया। यह भी पढ़ें- पटियाला में भाखड़ा नहर का पुल टूटने से धंसे दो ट्रक, एक में लगी भीषण आग; रोंगटे खड़े कर देगा Video प्रशासन पर उठाया सवाल बचे हुए ड्राइवर ने प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे अक्सर इसी रास्ते से गुजरते हैं और इस पुल की हालत काफी समय से जर्जर थी। पुल की मरम्मत की सख्त जरूरत थी, लेकिन समय पर इसकी सुध नहीं ली गई, जिसके कारण आज यह बड़ा हादसा हुआ है।