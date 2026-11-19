जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला-संगरूर बाईपास पर गांव पसियाना के पास भाखड़ा नहर पर बना पुल अचानक टूट गया। हादसे के दौरान पुल से गुजर रहे दो ट्रक पुल के टूटे हिस्से में ही धंस गए। इनमें से एक ट्रक में आग लगने से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद ट्रक में लगी आग पर काबू पाया। पुल टूटने और ट्रकों के उसमें धंसने की घटना के बाद आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया।