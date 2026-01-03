Punjab News: विधायक पठानमाजरा के करीबी अमन ढोट गिरफ्तार, जमीन कब्जे और धोखाधड़ी के आरोप

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिविल लाइन पुलिस ने सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के करीबी अमन ढोट को गिरफ्तार किया है। विधायक पठानमाजरा के फरार होने के मामले में गिरफ्तार अमन ढोट को अदालत में पेश करते समय बाहर एक दंपती ने ढोट व विधायक के खिलाफ नारेबाजी की।

नारेबाजी करने वाले लखमीर सिंह का आरोप था कि उनकी साढ़े चार किल्ले जमीन पर विधायक की शह पर अमन ढोट व उसके साथियों ने मिलकर कब्जा कर लिया था। यही नहीं इन लोगों ने देवीगढ़ से लेकर सनौर तक कई अवैध कब्जे किए थे।