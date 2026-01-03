Punjab News: विधायक पठानमाजरा के करीबी अमन ढोट गिरफ्तार, जमीन कब्जे और धोखाधड़ी के आरोप
पटियाला में आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के करीबी अमन ढोट को गिरफ्तार किया गया है। ढोट को विधायक के फरार होने के मामले में पकड़ा गया। ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना सिविल लाइन पुलिस ने सनौर से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के करीबी अमन ढोट को गिरफ्तार किया है। विधायक पठानमाजरा के फरार होने के मामले में गिरफ्तार अमन ढोट को अदालत में पेश करते समय बाहर एक दंपती ने ढोट व विधायक के खिलाफ नारेबाजी की।
नारेबाजी करने वाले लखमीर सिंह का आरोप था कि उनकी साढ़े चार किल्ले जमीन पर विधायक की शह पर अमन ढोट व उसके साथियों ने मिलकर कब्जा कर लिया था। यही नहीं इन लोगों ने देवीगढ़ से लेकर सनौर तक कई अवैध कब्जे किए थे।
लखमीर सिंह ने कहा कि उनके साथ किसी व्यक्ति ने तकरीबन साठ लाख रुपए की हेराफेरी की थी। जिसके बाद अमन ढोट ने कहा कि मामला सेटल कर देंगे लेकिन वह मौके पर जमीन पर न आएं। इसके बाद अमन ढोट ने पैसों के बदले में जमीन इनके नाम पर करवाने की बात कही लेकिन जमीन पर इस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया। घटना के बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत कर दी, जिसकी जांच चल रही है।
