AAP से इस्तीफा देने वाले हरमीत सिंह पठानमाजरा का विवादों से रहा है नाता, जानिए विवादित सफर की पूरी टाइमलाइन

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब के सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने वाले विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा का राजनीतिक सफर काफी विवादों भरा रहा है। पार्टी की पहली सूची जारी होने के अगले ही दिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके बागी तेवर और विवादों का सिलसिला काफी लंबे समय से चल रहा था।

विधायक बनने के कुछ महीनों बाद ही अगस्त 2022 में उनकी दो शादियों का मामला खुलकर सामने आया था, जब उनकी दूसरी पत्नी ने पहली शादी की बात छिपाने और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद 31 अगस्त 2025 को पंजाब में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने अपनी ही सरकार और सिंचाई विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया।

31 अगस्त 2025 : पंजाब में बाढ़ के दौरान पठानमाजरा ने अपनी ही सरकार और सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगाए। उन्होंने घग्गर, टांगरी और अन्य नदियों की सफाई तथा बांधों को मजबूत करने के काम में देरी पर सवाल उठाए। उन्होंने पार्टी के दिल्ली नेतृत्व पर भी पंजाब के विधायकों को दबाने का आरोप लगाया।