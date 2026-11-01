पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होते ही AAP को बड़ा झटका, दो विधायकों ने दिया इस्तीफा

जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी की पहली सूची जारी होने के अगले ही दिन दो विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है। सनौर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा और समाना से विधायक चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

जौड़ामाजरा की नाराजगी उस समय खुलकर चर्चा में आई थी, जब मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पूर्व अकाली मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा को आम आदमी पार्टी में शामिल करवाने के बाद उन्हें समाना का हलका इंचार्ज घोषित कर दिया था।