'कांग्रेस को बगावत का डर, इसलिए आखिरी दिन तक फंसाए रखती है टिकट'; पहली लिस्ट जारी कर विपक्ष पर बरसे पंजाब के CM मान

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में जनता की पसंद और सर्वे को महत्व दिया है।

नए चेहरों को भी मौका दिया गया है। उम्मीदवारों के नाम तय करने से पहले विस्तार से चर्चा की गई और लोगों की राय को ध्यान में रखा गया। सभी 40 चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि ये सभी आगामी चुनाव में भी जीतकर आएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी करीब 12-13 साल पुरानी पार्टी है और इसमें नए लोगों को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है, जिन्हें जनता ने सर्वे में पसंद किया है। नए चेहरों को मौका देने का उद्देश्य संगठन में नई प्रतिभाओं को आगे लाना और उन्हें चुनावी राजनीति में अपनी पहचान बनाने का अवसर देना है।

कांग्रेस आखिरी समय तक करती है टिकटों का फैसला भगवंत मान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस आखिरी दिन तक टिकटों का फैसला नहीं करती। उसे चिंता रहती है कि कहीं कोई नेता नाराज होकर बगावत न कर दे या निर्दलीय चुनाव मैदान में न उतर जाए।