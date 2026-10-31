पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: 'AAP' ने तरनतारन से हरमीत संधू और खेमकरण से सरवन धुन पर फिर से जताया भरोसा

जागरण संवाददाता, तरनतारन। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने तरनतारन जिले की शहरी और खेमकरण सीट के लिए अपने मौजूदा चेहरों पर ही दांव खेला है। तरनतारन और खेमकरण विधानसभा हलकों से पार्टी ने अपने अनुभवी और मजबूत चेहरों पर फिर से भरोसा जताया है।

यह भी पढ़ें- पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए AAP की पहली लिस्ट जारी, 40 उम्मीदवारों के नाम शामिल; धूरी से मैदान में उतरेंगे CM मान सरवन सिंह धुन: 2022 में भी जीते थे हलका: खेमकरण नाम: सरवन सिंह धुन एक विधान सभा चुनाव जीता (आम आदमी पार्टी 2022) एक विधान सभा चुनाव हारे। (पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब 2012) हलका खेमकरण शिक्षा: हाई सेकेंडरी प्रोफेशन: किसानी सरवन सिंह धुन 2022 में आम आदमी पार्टी की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते थे। उन्होंने 2022 में 64,541 वोट लेकर अकाली दल के विरसा सिंह वलटोहा को 11,882 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। सरवन सिंह धुन किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और इलाके में किसानों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। 2022 में जीत के बाद से ही वह हलके में सक्रिय रहे हैं, इसी कारण पार्टी ने 2027 के लिए जारी की गई पहली लिस्ट में ही उनके नाम पर मुहर लगा दी है।