अमित शाह पहुंचे चंडीगढ़, पुलिस परेड में सलामी ली, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दौरे के राजनीतिक मायने

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे। भले ही वे चंडीगढ़ के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे हों, लेकिन पंजाब विधान और चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले उनके इस दौरे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।

गृहमंत्री शनिवार देर शाम ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे और वह रात को पंचकूला में रुके थे। पंचकूला से सुबह करीब 10:20 बजे वह सीधे चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर वह चंडीगढ़ पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।