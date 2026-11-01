अमित शाह पहुंचे चंडीगढ़, पुलिस परेड में सलामी ली, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले दौरे के राजनीतिक मायने
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ स्थापना दिवस समारोह में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस परेड में सलामी ली। ...और पढ़ें
HighLights
गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ स्थापना दिवस समारोह में पहुंचे।
उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की परेड में सलामी का जायजा लिया।
पंजाब चुनाव से पहले दौरे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को चंडीगढ़ पहुंचे। भले ही वे चंडीगढ़ के स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में मुख्यातिथि के तौर पर पहुंचे हों, लेकिन पंजाब विधान और चंडीगढ़ निगम चुनाव से पहले उनके इस दौरे के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं।
गृहमंत्री शनिवार देर शाम ही चंडीगढ़ पहुंच गए थे और वह रात को पंचकूला में रुके थे। पंचकूला से सुबह करीब 10:20 बजे वह सीधे चंडीगढ़ के सेक्टर-26 स्थित पुलिस लाइन पहुंचे। यहां पर वह चंडीगढ़ पुलिस के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए।
पुलिस ने परेड के जरिये उन्हें सलामी दी। गृह मंत्री ने पुलिस की विशेष इलेक्ट्रिक कार्ट में बैठकर परेड ग्राउंड में सलामी का जायजा लिया। गृह मंत्री चंडीगढ़ पुलिस को मिले प्रेसिडेंट पुलिस कलर अवॉर्ड सौंपेंगे। पुलिस को मिलने वाले 144 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे।