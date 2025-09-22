पटियाला में शराबी पिता ने बेटी से की मारपीट, बचाने पहुंची पुलिस पर गंडासी से किया हमला

पटियाला के बनूड़ में एक शराबी पिता ने अपनी विवाहित बेटी पर जानलेवा हमला किया। घरेलू झगड़े के बाद नशे में धुत आरोपी ने बेटी से मारपीट की। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस पर भी आरोपी ने हमला कर दिया जिसमें एक एएसआई घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। एएसआई लछमन सिंह के सिर पर गंडासी से वार किया गया था।

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना बनूड़ इलाके में एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया। शादीशुदा बेटी मायके घर आई थी लेकिन शराब के नशे में धुत्त आरोपित ने घरेलू तकरार के बाद बेटी से मारपीट शुरू कर दी। पुलिस कंट्रोल रूम पर मिली सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कर्मचारी पर भी उक्त व्यक्ति ने हमला कर दिया।

पहले तो पत्थर व ईंट मारे, जिसके बाद आरोपित ने एएसआई पर गंडासी से वार कर घायल कर दिया। घायल एएसआई की पहचान लछमन सिंह निवासी जलालपुर गांव बनूड़ के रूप में हुई है। 19 सितंबर शाम के समय हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपित 40 वर्षीय सोहन सिंह उम्र 40 साल निवासी गांव भटीरस को गिरफ्तार कर लिया।

इसकी पुष्टि करते हुए बनूड़ थाना के प्रभारी अर्शदीप शर्मा ने कहा कि रविवार शाम को आरोपित को काबू कर लिया गया है, इसने शराब के नशे में पहले पत्नी व फिर बेटी पर हमला किया था। एएसआई लछमन सिंह के अनुसार 19 सितंबर को वह डयूटी पर था। इस दौरान शाम साढ़े पांच बजे पुलिस कंट्रोल रूम पर सुनीता देवी नाम की महिला ने फोन किया।

उसने ने बताया कि उसका पति बेटी पर जानलेवा हमला कर रहा है। एएसआई लछमन सिंह, एएसआई हरपाल सिंह व सीनियर कॉन्स्टेबल कुलविंदर कौर सुनीता के घर पर पहुंचे। जहां देखा कि आरोपित बेटी पूजा के साथ मारपीट कर रहा था और पुलिस को देख आरोपित छत पर चढ़ने के बाद पुलिस पर ईंट व पत्थर मारने लगा।

एएसआई लछमन सिंह को दो पत्थर लगे तो एएसआई हरपाल सिंह ने किसी तरह से आरोपित सोहन सिंह को समझाते हुए छत से नीचे उतारा, लेकिन आरोपित ने नीचे उतरने के बाद गंडासी से एएसआई लछमन सिंह के सिर पर वार कर दिया। इस वजह से लछमन सिंह घायल हो गया और इसकी वर्दी भी आरोपित ने फाड़ दी।