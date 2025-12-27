कंडक्टर भर्ती के नाम पर 70 हजार की ठगी, पंजाब रोडवेज में भर्ती का दिया था झांसा

जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना अर्बन एस्टेट पुलिस ने पंजाब रोडवेज में कंडक्टर भर्ती के नाम पर ठगी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। प्रीतपाल सिंह, निवासी गांव घरखाना, तहसील समराला, जिला लुधियाना की शिकायत पर पुलिस ने रघुइंदर सिंह कैरों और दतार सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी सुरिंदर दत्ता पर दर्ज किया है। प्रीतपाल ने एक साल पहले पुलिस और विजिलेंस को लिखित शिकायत दी थी।

प्रीतपाल सिंह ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले उन्होंने आनलाइन दतार सिक्योरिटी सर्विस की वेबसाइट पर कंडक्टर की नौकरी के लिए फार्म भरा था। उनके साथ उनके दोस्त गुरलाल और तरतारन जिले के आठ अन्य लोगों ने भी फार्म भरे थे।