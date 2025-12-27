Language
    कंडक्टर भर्ती के नाम पर 70 हजार की ठगी, पंजाब रोडवेज में भर्ती का दिया था झांसा

    By Prem Verma Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 07:15 PM (IST)

    पटियाला पुलिस ने पंजाब रोडवेज में कंडक्टर भर्ती के नाम पर हुई ठगी के मामले में एफआईआर दर्ज की है। प्रीतपाल सिंह की शिकायत पर रघुइंदर सिंह कैरों और दता ...और पढ़ें

    Hero Image

    कंडक्टर भर्ती के नाम पर 70 हजार की ठगी। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटियाला। थाना अर्बन एस्टेट पुलिस ने पंजाब रोडवेज में कंडक्टर भर्ती के नाम पर ठगी करने के मामले में एफआईआर दर्ज की है। प्रीतपाल सिंह, निवासी गांव घरखाना, तहसील समराला, जिला लुधियाना की शिकायत पर पुलिस ने रघुइंदर सिंह कैरों और दतार सिक्योरिटी सर्विस के कर्मचारी सुरिंदर दत्ता पर दर्ज किया है। प्रीतपाल ने एक साल पहले पुलिस और विजिलेंस को लिखित शिकायत दी थी।

    प्रीतपाल सिंह ने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले उन्होंने आनलाइन दतार सिक्योरिटी सर्विस की वेबसाइट पर कंडक्टर की नौकरी के लिए फार्म भरा था। उनके साथ उनके दोस्त गुरलाल और तरतारन जिले के आठ अन्य लोगों ने भी फार्म भरे थे।

    पहले इन लोगों ने कंडक्टर की नौकरी देने के लिए 35-35 हजार रुपए एडवांस लिए। इसके बाद फिर से 35-35 हजार रुपए मांगे। इस प्रकार, कुल 70 हजार रुपए लेने के बाद, एक साल से नौकरी के लिए टालमटोल करने लगे। अंततः प्रीतपाल ने विजिलेंस को शिकायत की और जिला पुलिस को भी एक कंप्लेंट कापी सौंप दी। अब एक साल बाद पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।