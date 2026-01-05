Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पिता की मौत का बदला लेने के लिए आतंकी के संपर्क में आया युवक, पाकिस्तान को भेज रहा था भारत की गुप्त सूचनाएं; गिरफ्तार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 07:15 PM (IST)

    पठानकोट पुलिस ने कठुआ के एक नाबालिग को पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों को भारत के गोपनीय स्थलों की जानकारी भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नाबालिग ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    गिरफ्तार युवक के बारे में जानकारी देते सुरक्षा बल। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट पुलिस की ओर से जम्मू-कश्मीर के कठुआ के रहने वाले एक नौंवी कक्षा के नाबालिग को पाकिस्तान स्थित सुरक्षा एजेंसियों को भारत के सीक्रेट स्थलों की सूचनाएं भेजने के आरोप में काबू किया गया है। पुलिस की ओर से इस संबंधी नाबालिग के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

    एसएसपी पठानकोट दलजिेंद्र सिंह ढिल्लों ने बताया कि करीब एक साल पहले उक्त नाबालिग के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने अपने मन में धारणा बना ली कि उसके पिता का कत्ल किया गया है।

    इसी कत्ल का बदला लेने के लिए वे पहले पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर आतंकियों के संपर्क में आया तथा बाद में पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर गुप्त सूचना मोबाइल के माध्यम से पाक एजेंसियों को भेजने लगा। पता चला है कि उसकी ओर से काफी स्थलों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान को भेजी जा चुकी है।

    पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कर इस बात की जांच शुरू कर दी है कि उक्त युवक के साथ अन्य ऐसे और कौन-कौन लोग जुड़े हुए हैं। हालांकि, उक्त युवक की ओर से कौन-कौन सी गुप्त सूचना भेजी गई, इस बात को गुप्त रखा गया है।