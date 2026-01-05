पिता की मौत का बदला लेने के लिए आतंकी के संपर्क में आया युवक, पाकिस्तान को भेज रहा था भारत की गुप्त सूचनाएं; गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट पुलिस की ओर से जम्मू-कश्मीर के कठुआ के रहने वाले एक नौंवी कक्षा के नाबालिग को पाकिस्तान स्थित सुरक्षा एजेंसियों को भारत के सीक्रेट स्थलों की सूचनाएं भेजने के आरोप में काबू किया गया है। पुलिस की ओर से इस संबंधी नाबालिग के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एसएसपी पठानकोट दलजिेंद्र सिंह ढिल्लों ने बताया कि करीब एक साल पहले उक्त नाबालिग के पिता की मौत हो गई थी। इसके बाद उसने अपने मन में धारणा बना ली कि उसके पिता का कत्ल किया गया है। इसी कत्ल का बदला लेने के लिए वे पहले पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर आतंकियों के संपर्क में आया तथा बाद में पाकिस्तान की एजेंसियों के इशारे पर गुप्त सूचना मोबाइल के माध्यम से पाक एजेंसियों को भेजने लगा। पता चला है कि उसकी ओर से काफी स्थलों की वीडियो बनाकर पाकिस्तान को भेजी जा चुकी है।