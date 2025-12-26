न्यू ईयर को लेकर पठानकोट में हाई अलर्ट, गांधी चौक संडे बाजार पर दो रविवार के लिए लगा ताला

जागरण संवाददाता, पठानकोट। गांधी चौक में लगने वाले संडे बाजार को लेकर नगर निगम व जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है।

सिक्योरिटी कारणों के चलते आने वाले दो रविवारों को संडे बाजार पूरी तरह बंद रहेगा।

आज निगम की ओर से बाजार में अनाउंसमेंट करवाई गई और दुकानदारों को सख्त हिदायत दी गई है कि संडे को कोई भी रेहड़ी-फड़ी नहीं लगाई जाएगी।

नए साल के मद्देनज़र और संदिग्ध गतिविधियों की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने यह कदम उठाया है।

व्यापारियों और स्थानीय दुकानदारों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि संडे बाजार में भारी भीड़ होती है।

पठानकोट सहित हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर से भी बड़ी संख्या में लोग सस्ता सामान खरीदने के लिए आते हैंl

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि अगर जनता सुरक्षित है तभी व्यापार किया जा सकता है।