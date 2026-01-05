पठानकोट: प्रेमिका के बुलावे पर आया लड़का, परिवार ने बंधक बनाकर पीट-पीटकर ली जान

संवाद सहयोगी, बमियाल। गांव कोलियां में प्रेम संबंध के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान कुशल कुमार पुत्र बलबीर कुमार निवासी गांव झेला आमदा के रूप में हुई है। मृतक के परिवार ने लड़की के स्वजनों पर उनके बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के पिता बलवीर कुमार का कहना है कि उनके बेटे कुशल कुमार का पिछले सात वर्षों से उक्त क्षेत्र की एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था।

बीते शनिवार को उनके बेटे को लड़की और उसके पारिवारिक सदस्यों ने साजिश के तहत अपने घर बुलाया और पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी। अब पुलिस ने इस मामले में मृतक के स्वजनों के बयान लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार, इस मामले में शामिल कुछ युवकों को पुलिस ने राउंडअप किया है। इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है।

जानकारी के अनुसार, शनिवार को गांव कोलियां में एक युवक को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस थाना नरोट जैमल सिंह ने घायल युवक को उपचार के लिए नरोट जैमल सिंह के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां प्रारंभिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे जिला पठानकोट अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां से उसके पारिवारिक सदस्य उसे निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले गए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

अब पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया है। मृतक के पिता बलवीर कुमार ने बताया कि उनका बेटा पिछले करीब सात साल से सीमांत क्षेत्र के गांव की एक लड़की के संपर्क में था। वह पिछले कई वर्षों से उस लड़की और उसके परिवार की जरूरतों को भी पूरा करता था। शनिवार को उक्त लड़की ने उनके बेटे को फोन कर अपने घर बुलाया। इस पर उनका बेटा 25,000 रुपये लेकर लड़की के घर गया था।

जहां शाम को उसके बेटे ने फोन पर बताया कि लड़की के पारिवारिक सदस्यों ने उसे घर में कैद कर लिया है और उससे मारपीट कर रहे हैं। बलवीर के अनुसार, जब वह अपने बेटे के फोन आने के बाद उक्त गांव में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनके बेटे को बेरहमी से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल किया गया था। अब उसकी मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।