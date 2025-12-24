पठानकोट में जैश के आतंकी हमले की आशंका, सर्च अभियान में पकड़ा गया एक संदिग्ध

जागरण संवाददाता, पठानकोट। सुरक्षा एजेंसियों ने पंजाब के पठानकोट में क्रिसमस अथवा नववर्ष से पहले बड़े आतंकी हमले की आशंका जताई है। उन्होंने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े पाकिस्तानी आंतकी के सीमा पार कर जिले की किसी धर्मशाला में छिपे होने का इनपुट दिया है।

इसके बाद जिला पुलिस, विशेष ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) के कमांडो और घातक कमांडो की टीमों को बुलाकर सर्च अभियान चलाया गया है। पुलिस और बीएसएफ द्वारा भी सीमावर्ती इलाकों, गुज्जर समुदाय के डेरों और खंडहर इमारतों की गहन जांच की जा रही है।

पुलिस ने एक संदिग्ध बिल्लू नाम के गुज्जर को हिरासत में लिया है। उसके एक साथी की तलाश जारी है। कमांडो की दो कंपनियां और एसओजी की एक टीम संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। एसएसपी दलजिन्द्र सिंह ढिल्लों ने लोगों को भयभीत न होने व कोई संदिग्ध व्यक्ति अथवा वस्तु दिखाई देने पर सूचना पुलिस को देने की अपील की है।

बता दें कि 31 दिसंबर 2015 को सीमा पार से आतंकी घुसपैठ कर भारत की सीमा में प्रवेश कर गए थे और पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले को अंजाम दिया था।वहीं श्रीनगर ब्यूरो के मुताबिक, उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा के पास दो अलग-अलग जगहों से पाकिस्तान का झंडा व गुब्बारे बरामद किए गए।

इसके बाद बारामुला और कुपवाड़ा के अग्रिम इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई। कश्मीर में ऐसी पहली घटना मानी जा रही है। अधिकारियों ने बताया कि बारामुला जिला के सरना टाप इलाके में करीब 10 गुब्बारों पर लगा पाकिस्तानी झंडा देखा गया।