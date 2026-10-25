मुक्तसर में मायके से पत्नी को लाने की जिद पर भड़का बेटा, कृपाण से वार कर पिता की ली जान

जागरण संवाददाता, गिद्दड़बाहा। मुक्तसर के गिद्दड़बाहा के वार्ड नंबर 19 में शनिवार रात बहू को मायके से वापस लाने की बात को लेकर हुए विवाद में बेटे ने कथित तौर पर अपने पिता की कृपाण से हमला कर हत्या कर दी। मृतक की पहचान बख्शीश सिंह के रूप में हुई है।

वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान पर उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दिए बयान में मृतक की पत्नी जसपाल कौर ने बताया कि 24 अक्टूबर की रात करीब 7:20 बजे वह अपने पति बख्शीश सिंह, बेटे गुरचरण सिंह और पोती मनजोत कौर के साथ घर में मौजूद थी।