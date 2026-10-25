पूर्व विधायक रमिंदर आवला ने कांग्रेस का हाथ छोड़ 'तकड़ी' को थामा, सुखबीर बादल जलालाबाद से दे सकते हैं टिकट

डाॅ. तरुण जैन, जागरण, फिरोजपुर। पंजाब की राजनीति में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रामिंदर सिंह आंवला ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर शिरोमणि अकाली दल का दामन थाम लिया। चंडीगढ़ में अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

आंवला ने कहा कि उन्हें गर्व है कि सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब की जनता की सेवा के लिए उन पर भरोसा जताया है। उनके इस फैसले से सीमावर्ती जिले फिरोजपुर की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चाएं तेज हो गई हैं।

रामिंदर सिंह आंवला का अकाली दल में शामिल होना इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अक्टूबर 2019 में जलालाबाद विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में अकाली दल के मजबूत गढ़ में सेंध लगाकर कांग्रेस की टिकट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। वह 16 अक्टूबर 2019 से 10 मार्च 2022 तक विधायक रहे। इसके बाद गुरुहरसहाय में नगर कौंसिल चुनावों के दौरान भी उन्होंने कांग्रेस की राजनीतिक ताकत बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी।

आंवला पिछले दिनों गुरुहरसहाय के विकास कार्यों के लिए अपने निजी फंड से एक करोड़ रुपये नगर कौंसिल की प्रधान को देने के कारण भी चर्चा में रहे थे। उन्होंने 251 बेटियों की शादी करवाकर उन्हें दान-दहेज देने का कार्यक्रम भी आयोजित किया था, जिसमें बागेश्वर धाम के स्वामी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे थे।