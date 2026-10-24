पंजाब कांग्रेस में परगट सिंह का फॉर्मूला हुआ हिट, एकजुट नजर आ रहे नेता; केसी वेणुगोपाल करेंगे जल्द बैठक

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश प्रधान बदलने के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की जगह परगट सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने के बाद सड़क से लेकर विधानसभा तक कांग्रेस के नेता और विधायक एकजुट दिखाई देने लगे हैं।

हालांकि, यह एकजुटता कितनी टिकाऊ होगी और इसका पार्टी को 2027 के विधानसभा चुनाव में कितना फायदा मिलेगा, यह आने वाले दिनों में सामने आएगा। बीते दिनों मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के खिलाफ प्रदेशभर में हुए प्रदर्शनों में कांग्रेस के सभी नेताओं ने भाग लिया। पार्टी के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस लंबे समय से अंदरूनी खींचतान और नेतृत्व को लेकर मतभेदों से जूझ रही थी।

ऐसे में एक मंच पर नेताओं की मौजूदगी ने संगठन के भीतर तालमेल बढ़ने का संकेत दिया। बीते दिनों सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की अध्यक्षता में प्रदेश कैंपेन कमेटी की बैठक में भी कांग्रेस के सभी प्रमुख नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा के जरिए पार्टी ने सामूहिक नेतृत्व का संदेश देने का प्रयास किया।