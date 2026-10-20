पंजाब में कांग्रेस टिकट के दावेदार ध्यान दें! सचिन पायलट ने बताया वितरण का नया फॉर्मूला, नहीं चलेगा दबाव

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में टिकटों को लेकर अभी से सियासी हलचल तेज होने लगी है। इस बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने टिकट वितरण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया है। पायलट ने एक इंटरव्यू में कहा कि टिकट के लिए किसी नेता से नजदीकी, दोस्ती या दबाव काम नहीं आएगा।

पार्टी में उन्हीं नेताओं को प्राथमिकता मिलेगी, जो जमीन से जुड़े हों, मेहनती हों, जिनकी छवि साफ हो और जिनमें चुनाव जीतने की क्षमता हो। खास तौर पर युवाओं को आगे बढ़ाने पर उनका जोर रहेगा। पायलट ने कहा कि टिकट का फैसला जीतने की संभावना और योग्यता को ध्यान में रखकर होगा। कई बार यह धारणा बन जाती है कि किसी नेता का करीबी होने या किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संबंध होने के कारण टिकट मिल जाएगा। लेकिन पंजाब के 2027 विधानसभा चुनाव में ऐसे समीकरणों के बजाय उम्मीदवार की मेहनत, उसकी छवि और जनता के बीच उसकी पकड़ को महत्व दिया जाना चाहिए।

पायलट के मुताबिक चुनाव में उम्मीदवार का मेहनती होना और उसकी छवि बेदाग होना बेहद जरूरी है। पार्टी को ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहिए, जो जनता के बीच लगातार सक्रिय रहते हैं और अपने काम के दम पर चुनाव जीत सकते हैं।