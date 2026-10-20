दिल्ली महारैली से पहले एक्टिव हुई प्रदेश कांग्रेस, ब्लॉक और बूथ स्तर तक चलेगा ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान

डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। दिल्ली के रामलीला मैदान में एक नवंबर को प्रस्तावित ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ रैली से पहले पंजाब कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी ने अभियान को जिला, ब्लाक और बूथ स्तर तक ले जाने के लिए सभी जिला कांग्रेस कमेटियों (डीसीसी) के प्रधानों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

अगले एक महीने के लिए कार्यक्रमों का शेड्यूल तय किया गया है। इसमें वोटर सूचियों की जांच से लेकर गांवों में चौपाल बैठकें आयोजित करने तक की योजना शामिल है। पंजाब में अभियान के समन्वय की जिम्मेदारी संभाल रहे एसआइआर के मुख्य कोऑर्डिनेटर हरदीप सिंह किंगड़ा ने जिला प्रधानों को पत्र लिखकर तय कार्यक्रम के अनुसार काम करने के निर्देश दिए हैं।

27 अक्टूबर से चार नवंबर तक मतदाता सूचियों की जांच की जाएगी। इसमें नए मतदाताओं के नामों और सूची में दर्ज अन्य विवरणों की पड़ताल शामिल है। पांच नवंबर को ब्लाक प्रधान जांच की गई सूचियों और नए दर्ज नामों की समीक्षा करेंगे।