पंजाब: मुफ्त आटा योजना के 500 करोड़ के टेंडर पर राजा वड़िंग ने उठाए सवाल, सरकारी पैसे की बर्बादी का आरोप

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। लुधियाना से सांसद और पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब सरकार की मुफ्त आटा योजना के लिए 500 करोड़ का टेंडर जारी करने पर सवाल उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि जब लोग मौजूदा गेहूं वितरण योजना से संतुष्ट हैं, तो नई योजना पर इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है। वड़िंग ने कहा कि वह गरीबों को मुफ्त सुविधाएं देने के खिलाफ नहीं हैं। जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए सरकारी योजनाएं जारी रहनी चाहिए, लेकिन जनता के पैसे का सही इस्तेमाल भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि गरीबों के लिए योजनाएं बंद नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकारी खजाने की बर्बादी भी नहीं होनी चाहिए।