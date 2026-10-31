पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: मुक्तसर साहिब से काका बराड़ पर 'AAP' का फिर भरोसा, पार्षद से विधायक का सफर किया तय

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। श्री मुक्तसर साहिब विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक जगदीप सिंह काका बराड़ के कार्यकाल को देखते हुए पार्टी ने एक बार फिर से विधानसभा 2027 के विश्वास जताया है। बराड़ ने स्थानीय राजनीति से विधानसभा तक का सफर तय कर अपनी अलग पहचान बनाई है।

कृषि व्यवसाय से जुड़े काका बराड़ राजनीति में आने से पहले दो बार नगर पार्षद के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं। स्थानीय स्तर पर सक्रिय राजनीति का अनुभव उनके राजनीतिक सफर की महत्वपूर्ण कड़ी रहा है। सरदार गुरबाज सिंह के पुत्र जगदीप सिंह काका बराड़ ने वर्ष 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर श्री मुक्तसर साहिब सीट से चुनाव लड़ा था। हालांकि, उस समय उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सक्रियता बनाए रखी।