पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: लुधियाना में AAP ने 7 विधायकों पर जाताया भरोसा, जेल में बंद संजीव अरोड़ा को भी टिकट

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के नजदीक आते आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। लुधियाना जिले की सियासत में हलचल बढ़ गई है। पार्टी ने जिले की 14 विधानसभा सीटों में से 7 पर अपने मौजूदा विधायकों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने का एलान कर दिया है। घोषित किए गए इन सात उम्मीदवारों में पांच विधायक लुधियाना शहर से और दो विधायक ग्रामीण इलाकों से हैं।

पार्टी द्वारा जारी सूची में सबसे खास चर्चित नाम संजीव अरोड़ा का है। लुधियाना पश्चिम सीट से उन्हें दोबारा से टिकट दिया गया है। पार्टी ने जेल में बंद होने के बावजूद विधायक संजीव अरोड़ा को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है और उनका नाम पहली सूची में सूचीबद किया है।