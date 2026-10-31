पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: कोटकपूरा से तीसरी उम्मीदवार बने स्पीकर कुलतार सिंह संधवां, AAP नेतृत्व का जताया आभार

रोहित कुमार, चंडीगढ़। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आम आदमी पार्टी की ओर से कोटकपूरा विधानसभा क्षेत्र से लगातार तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि सर्वशक्तिमान वाहेगुरु की असीम कृपा से पार्टी ने एक बार फिर इस सेवक पर भरोसा जताते हुए कोटकपूरा की सेवा करने का अवसर दिया है।

संधवां ने इस भरोसे के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के पूरे हाईकमान का दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि कोटकपूरा के समझदार और नेकदिल मतदाता इस बार उन्हें पहले से भी अधिक प्यार, सम्मान और समर्थन देंगे।