पंजाब विधानसभा चुनाव 2027: मानसा से 'AAP' ने सरदूलगढ़ पर खोला पत्ता, विजय सिंगला और बुधराम की सीटों पर सस्पेंस

जागरण संवाददाता, मानसा। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवारों की पहली सूची में घोषित सरदूलगढ़ से गुरप्रीत सिंह बनावाली का नाम घोषित कर दिया गया है। दूसरी बार बनावाली पर आम आदमी पार्टी ने भरोसा जताया है, जबकि मानसा और बुढ़लाड़ा सीटों पर सस्पेंस अभी बरकरार है।

अकाली दल को छोड़ आप पार्टी में शामिल हुए गुरप्रीत सिंह बनावाली को पार्टी ने 2022 के चुनाव में टिकट दिया था और बनावाली ने 75 हजार 817 वोट लेकर अपने विरोधी कांग्रेस के विक्रम मोफर को 41 हजार 371 वोट के मार्जिन से पराजित किया। विक्रम मोफर को 34 हजार 446 वोट मिले थे।