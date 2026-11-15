नशा तस्करी मामले में श्री मुक्तसर साहिब और गिद्दड़बाहा में NCB की छापेमारी, घंटों खंगाला रिकॉर्ड

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। नशा तस्करी से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले की जांच के तहत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम ने शनिवार देर रात श्री मुक्तसर साहिब में दो स्थानों पर अचानक छापेमारी की। इसके साथ ही टीम ने गिद्दड़बाहा में भी एक स्थान पर गहन जांच अभियान चलाया। एनसीबी की टीम ने संबंधित संदिग्धों के घरों में घंटों तक मौजूद रहकर दस्तावेजों और रिकॉर्ड की बारीक जांच की।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई चंडीगढ़ में एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामला संख्या 22/26 की जारी जांच के सिलसिले में की गई है। शुरुआती जांच में हिमाचल प्रदेश के ऊना निवासी मोहम्मद आसिफ युसूफ का नाम सामने आया था।