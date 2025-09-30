मुक्तसर के गिद्दड़बाहा में एक दर्जन लोगों पर सिंचाई पाइप तोड़ने और मोटर चोरी का आरोप, पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
गिद्दड़बाहा पुलिस ने दविंदर सिंह की शिकायत पर एक दर्जन लोगों के खिलाफ सिंचाई पाइपें तोड़ने और मोटर में तोड़फोड़ करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। दविंदर सिंह ने बताया कि उनकी पांच एकड़ जमीन की सिंचाई के लिए नहर से पाइपें बिछाई गई थीं जिन्हें आरोपियों ने तोड़ दिया और मोटर का सामान भी चुरा लिया।
संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। थाना गिद्दड़बाहा पुलिस ने दविंदर सिंह पुत्र बेअंत सिंह निवासी लुलबाई रोड गिद्दड़बाहा के बयान पर एक दर्जन लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में दविंदर सिंह ने बताया कि वह खेतीबाड़ी करता है और उसके पास पांच एकड़ जमीन है।
करीब सात साल पहले सरकार ने उक्त खेतों के एरिया में 53 घरों की सिंचाई के लिए सरहिंद नहर से पानी की पाइपें लाई थीं, जिनसे उक्त घरों के खेतों की सिंचाई होती थी। उन्होंने बताया कि खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए उनके द्वारा नहर में एक मोटर भी लगाई गई थी। पहले उक्त पाइप बेअंत सिंह व बलराज सिंह आदि के खेतों से होकर गुजरती थी और बाकी खेतों में सिंचाई के लिए पानी पहुंचाती थी।
कुछ दिन पहले उपरोक्त बेअंत सिंह और बलराज सिंह ने अपने साथियों बलतेज सिंह, जसविंदर सिंह, अमरीक सिंह, सुखपाल सिंह, जसकरन सिंह, हरमीत सिंह, मलकीत सिंह, गुरजंट सिंह, हरप्रीत सिंह, रुलदू सिंह निवासी लुलबाई रोड गिद्दड़बाहा, महक सिंह निवासी जैतो और 2-3 अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ मिलकर पहले पानी की पाइपें तोड़ीं और फिर नहर पर लगे 20 एचपी के मोटर और स्टार्टर की नींव में तोड़फोड़ की।
उपरोक्त सामान के अलावा छह लोहे के ढक्कन चुरा लिए। उपरोक्त मामले में कार्रवाई करते हुए गिद्दड़बाहा पुलिस ने उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।
