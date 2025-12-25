मुक्तसर: रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन से कटकर युवक की मौत
पंजाब के मलोट रेलवे स्टेशन पर एक 30 वर्षीय अज्ञात युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बठिंडा से फाजिल्का जा रही पैसेंजर ट्रेन से यह हादसा हुआ, जिसमें युव ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, मलोट (मुक्तसर)। मलोट रेलवे स्टेशन पर एक युवक की रेलगाड़ी की चपेट में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 10:30 बजे एक 30 वर्षीय युवक बठिंडा से फाजिल्का जाने वाली पैसेंजर ट्रेन नंबर 54559 के नीचे आ गया।
हादसा रेलवे स्टेशन के ठीक ऊपर हुआ। घटना में युवक का सिर और धड़ पटरी के दोनों ओर अलग-अलग गिरा मिला। मृतक ने सिर पर टोपी, लाल रंग की स्वेट-शर्ट और नीली जींस पहन रखी थी तथा दाढ़ी कटी हुई थी।
उसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को मलोट के सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है और मामले की जांच की जा रही है।
