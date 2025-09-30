Language
    गिद्दड़बाहा में सहकारी समिति में हंगामा, औजार चोरी के आरोप में ग्रामीणों और सचिव के बीच तीखी बहस से तनावपूर्ण हुआ माहौल

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 05:15 PM (IST)

    गिद्दड़बाहा के गांव साहिब चंद की सहकारी समिति में औजार गायब होने की शिकायत पर जांच करने टीम पहुंची। ग्रामीणों ने सचिव पर औजार नष्ट करने का आरोप लगाया। रोटावेटर और ट्रैक्टर से सामान गायब होने की बात सामने आई है। ग्रामीणों ने सचिव के साथ बहस की जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।

    मुक्तसर में ग्रामीणों ने सचिव पर लगाया औजार खुर्द बुर्द करने का आरोप (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, दोदा\मुक्तसर। गिद्दड़बाहा के गांव साहिब चंद की सहकारी समिति में मंगलवार को उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब समिति के रोटावेटर व ट्रैक्टर से सामान गायब होने की शिकायत पर इंस्पेक्टर जांच करने पहुंचे। इस मौके पर समिति के सदस्यों की सचिव सतनाम सिंह के साथ बहस भी हुई।

    इस बारे में जानकारी देते हुए शेर सिंह, विक्की मान, गुरप्रीत सिंह, हरजीत सिंह, जगसीर सिंह ने आरोप लगाया कि गांव की समिति के औजार गांव के भोला सिंह के घर में रखे हुए थे क्योंकि समिति के पास औजार रखने के लिए अपनी जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि जब हमें गांव में रोटावेटर की जरूरत थी तो हमें नहीं मिला और जब हमने सचिव से इस बारे में पूछा तो वह भी कोई ठोस जवाब नहीं दे पाए।

    उन्होंने कहा कि इसके बाद हमने शिकायत की और आज जब अधिकारी जांच करने आए तो सचिव झूठ बोल रहे थे कि भोला सिंह ने घर से ट्रैक्टर के साथ रोटावेटर भी ड्राइवर को दे दिया था, जबकि ट्रैक्टर केवल ड्राइवर के पास ही है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि सचिव की कथित मिलीभगत से रोटावेटर को खुर्द बुर्द कर दिया गया, जबकि जोहन डियर ट्रैक्टर से लिफ्ट पंप और अन्य कीमती सामान निकाल लिया गया और ट्रैक्टर को बेकार कर दिया गया। दूसरी ओर, जब सचिव मीडिया से बात कर रहे थे, तो ग्रामीणों ने उनके साथ बहस की और माहौल गर्मा गया। जांच करने आए अधिकारी भी मौका देखकर वहां से चलते बने।

    सचिव सतनाम सिंह से बात करने पर उन्होंने कहा कि रोटावेटर चोरी हो गया था और शिकायत दर्ज की गई है। दूसरी ओर, जब भोला सिंह से बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने सोसायटी के औजार अपने घर में रखकर गलती की और अब हम पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं।