गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को मिल रहा 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का दाम
गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। आप नेता संदीप सिंह सन्नी ढिल्लों और मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह भंगाल ने किसान बलदेव सिंह के धान की खरीद का शुभारंभ किया। किसान का धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। मार्केट कमेटी सचिव अनिल खुंगर ने मंडियों में उचित प्रबंध होने की बात कही।
संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। आज गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। इस दौरान आप नेता संदीप सिंह सन्नी ढिल्लों और मार्केट कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरदीप सिंह भंगाल ने आढ़ती फर्म मैस. बिहारी लाल रूप सिंह के गांव कोठे हिम्मतपुरा निवासी किसान बलदेव सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह के धान के ढेर से नए सीजन के धान की खरीद शुरू करवाई।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।