    गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को मिल रहा 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का दाम

    By Rajinder Kumar Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 04:01 PM (IST)

    गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। आप नेता संदीप सिंह सन्नी ढिल्लों और मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह भंगाल ने किसान बलदेव सिंह के धान की खरीद का शुभारंभ किया। किसान का धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। मार्केट कमेटी सचिव अनिल खुंगर ने मंडियों में उचित प्रबंध होने की बात कही।

    गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू (फोटो: जागरण)

    संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। आज गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। इस दौरान आप नेता संदीप सिंह सन्नी ढिल्लों और मार्केट कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरदीप सिंह भंगाल ने आढ़ती फर्म मैस. बिहारी लाल रूप सिंह के गांव कोठे हिम्मतपुरा निवासी किसान बलदेव सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह के धान के ढेर से नए सीजन के धान की खरीद शुरू करवाई।

    किसान बलदेव सिंह का धान खरीद एजेंसी वेयरहाउस के इंस्पेक्टर सुनील गोयल सन्नी ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा। इस मौके पर मार्केट कमेटी सचिव अनिल खुंगर ने कहा कि मार्केट कमेटी के अधीन मुख्य मंडी और अन्य खरीद केंद्रों पर धान की खरीद के सभी प्रबंध मुकम्मल हैं और खरीद के दौरान किसी भी किसान, आढ़ती और मजदूर को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।

    इस मौके पर आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान सुनील कुमार बांसल, सुभाष जैन लिली, विजय पाल गोयल, एएफएसओ रुपिंदर सिंह, मार्कफेड मैनेजर वरिंदर पाल सिंह किंगरा, पनग्रेन इंस्पेक्टर लोकेश बांसल, पनसप इंस्पेक्टर सचिन बांसल, कन्हैया लाल, गौरव कुमार, जुगनू शर्मा, हर्ष बांसल, दविंदर गर्ग, संजीव बांसल, भवन जैन, नीरज सिंगला, मनीष कुमार, राकेश कुमार, बब्लू जैन, योगेश जोली, रोकी सिंगला, नवीन मित्तल, राहुल कुमार, अमृत गोयल और विक्की गुप्ता आदि भी उपस्थित थे।