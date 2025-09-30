गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू, किसानों को मिल रहा 2,389 रुपये प्रति क्विंटल का दाम

गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। आप नेता संदीप सिंह सन्नी ढिल्लों और मार्केट कमेटी के चेयरमैन हरदीप सिंह भंगाल ने किसान बलदेव सिंह के धान की खरीद का शुभारंभ किया। किसान का धान 2389 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया। मार्केट कमेटी सचिव अनिल खुंगर ने मंडियों में उचित प्रबंध होने की बात कही।

संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। आज गिद्दड़बाहा में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई। इस दौरान आप नेता संदीप सिंह सन्नी ढिल्लों और मार्केट कमेटी के चेयरमैन एडवोकेट हरदीप सिंह भंगाल ने आढ़ती फर्म मैस. बिहारी लाल रूप सिंह के गांव कोठे हिम्मतपुरा निवासी किसान बलदेव सिंह पुत्र सुखमंदर सिंह के धान के ढेर से नए सीजन के धान की खरीद शुरू करवाई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किसान बलदेव सिंह का धान खरीद एजेंसी वेयरहाउस के इंस्पेक्टर सुनील गोयल सन्नी ने 2,389 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा। इस मौके पर मार्केट कमेटी सचिव अनिल खुंगर ने कहा कि मार्केट कमेटी के अधीन मुख्य मंडी और अन्य खरीद केंद्रों पर धान की खरीद के सभी प्रबंध मुकम्मल हैं और खरीद के दौरान किसी भी किसान, आढ़ती और मजदूर को कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी।