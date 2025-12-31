'50-50 करोड़ में सेटल कर दूंगा मामला, अमित शाह से है बातचीत...', पंजाब में गृहमंत्री के नाम पर मांगे करोड़ों रुपये

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। राष्ट्रीय स्तर की सेतिया पेपर मिल के मालिकों के साथ मिल के एक पूर्व अधिकारी और उसके साथी एक द्वारा इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर कथित तौर पर ब्लैकमेल करके करोड़ों रुपये मांगने के आरोप में थाना सदर मुक्तसर पुलिस ने दो आरोपितों हरमंदर सिंह पुत्र बाली सिंह वासी तरनतारन नगर गली नंबर दो मुक्तसर साहिब और सतवंत शर्मा पुत्र जसविंदर कुमार वासी लुधियाना के खिलाफ लंबी पड़ताल के बाद मामला दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार सेतिया पेपर मिल के मालिक अजय सेतिया और उनके बेटे चिराग सेतिया ने हरमंदर सिंह के खिलाफ कंपनी का डेटा चोरी करके ब्लैकमेल करने संबंधी पहले ही एक मामला 27 मई 2025 को दर्ज करवाया था, जिस संबंधी हरमंदर सिंह हाईकोर्ट से जमानत पर चल रहा है।

अब हरमंदर सिंह और उसके साथी सतवंत शर्मा ने मिलकर सेतिया परिवार को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि सेतिया कंपनी के खिलाफ ईडी और अन्य कई विभागों में शिकायतें दर्ज हैं, जिन संबंधी जल्दी ही नोटिस जारी किए जाने हैं। अगर सेतिया परिवार इन नोटिसों और विभागों की कार्रवाई से बचना चाहता है तो उनके साथ सेटलमेंट कर ले।

पुलिस पड़ताल के अनुसार यह सेटलमेंट 50 करोड़ रुपये प्रति विभाग के हिसाब से मांगी गई। शिकायत के अनुसार हरमंदर सिंह ने यह दावा भी किया कि उसकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य बड़े नेताओं से सीधी बात है।

अपनी धमकी को सच साबित करने के लिए हरमंदर सिंह ने ईडी द्वारा सेतिया परिवार के खिलाफ सम्मन भी भेज दिए, लेकिन जब सेतिया कंपनी के अधिकारियों ने ईडी के नई दिल्ली स्थित दफ्तर से सीधा संपर्क किया तो पता चला कि यह सम्मन फर्जी हैं और ईडी द्वारा बकायदा इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी गई है।