    मुक्तसर: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मलोट रोड पर हुआ हादसा

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:58 PM (IST)

    मुक्तसर-मलोट रोड पर गोदामों के पास एक भीषण सड़क हादसे में कार और मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में रुपाणा निवासी बिट्टू नामक मोटरसाइकिल सवार ...और पढ़ें

    कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर-मलोट रोड पर गोदामों के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिट्टू निवासी रुपाणा के रूप में हुई है।

    हादसे में मोटरसाइकिल सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार सवार मौके से फरार बताए जा रहे हैं। यह हादसा सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे बजे के आसपास हुआ। मृतक जेसीबी ऑपरेटर था।

    जानकारी के अनुसार, बाइक सवार दो लोग मलोट रोड से आ रहे थे। इस दौरान उनको एक कार ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक रोड से नीचे उतर गई और सवार बुरी तरह घायल हो गए जिनमें से एक की मौत हो गई।

    वहीं, कार का आगे का हिस्सा भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जबकि कार सवार मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। उधर, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।