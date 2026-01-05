मुक्तसर: कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मलोट रोड पर हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, श्री मुक्तसर साहिब। मुक्तसर-मलोट रोड पर गोदामों के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार और मोटरसाइकिल की टक्कर में मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान बिट्टू निवासी रुपाणा के रूप में हुई है।

हादसे में मोटरसाइकिल सवार दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे एंबुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार सवार मौके से फरार बताए जा रहे हैं। यह हादसा सोमवार शाम करीब साढ़े छह बजे बजे के आसपास हुआ। मृतक जेसीबी ऑपरेटर था।

जानकारी के अनुसार, बाइक सवार दो लोग मलोट रोड से आ रहे थे। इस दौरान उनको एक कार ने चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक रोड से नीचे उतर गई और सवार बुरी तरह घायल हो गए जिनमें से एक की मौत हो गई।