    पंजाब: पानी सप्लाई करने गए व्यक्ति के जबरन उतवाए कपड़े, फिर वीडियो बनाकर लूटे डेढ लाख

    By Rajinder Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:31 PM (IST)

    गिद्दड़बाहा में थाना कोटभाई पुलिस ने सुरजीत सिंह नामक एक पानी सप्लायर की शिकायत पर एक महिला समेत दो लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उसे घर बुलाकर धमकाया उसके कपड़े उतारे वीडियो बनाई और 4 लाख रुपये की मांग की। उसने डेढ़ लाख रुपये देकर अपनी जान छुड़ाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    पंजाब में व्यक्ति के जबरन कपड़े उतरवाकर बनाया वीडियो। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सूत्र, गिद्दड़बाहा। थाना कोटभाई पुलिस ने सुरजीत सिंह पुत्र जसवंत सिंह निवासी गांव भलाईआना के बयान पर एक महिला सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस को दिए बयान में सुरजीत सिंह ने बताया कि वह गांव में आरओ प्लांट चलाता है और करीब आधे गांव में पानी की सप्लाई करता है।

    उसके आरओ का पानी गांव भलाईआना निवासी वीरपाल कौर पत्नी काला सिंह के घर जाता है। पांच अगस्त को दोपहर करीब 12:30 बजे वह पानी का कैन लेने के लिए उक्त वीरपाल कौर के घर गया तो वहां लखविंदर सिंह पुत्र मेजर सिंह निवासी भलाईआना भी मौजूद था।

    उसने बताया कि उक्त वीरपाल कौर और लखविंदर सिंह ने उसे घर के अंदर खींच लिया और उसे धमकाया, उसके कपड़े उतार दिए और उसकी वीडियो बना ली। इसी दौरान आरोपियों ने कहा कि वह यहां गलत काम करने आए हैं और अगर वह चार लाख रुपये दे, वरना वह उसकी वीडियो इंटरनेट पर अपलोड कर उसे बदनाम कर देंगे।

    बदनामी के डर से मैंने अपने चाचा के लड़के महिंदर सिंह पुत्र नछत्तर सिंह को डेढ़ लाख रुपये लेकर मौके पर पहुंचने को कहा, जिस पर महिंदर सिंह डेढ़ लाख रुपये नकद लेकर उक्त वीरपाल कौर के घर पहुंचा और डेढ़ लाख रुपये लेने के बाद आरोपी वीरपाल कौर और लखविंदर सिंह ने उसे घर जाने दिया।

    सुरजीत सिंह ने बताया कि उक्त दोनों पहले भी अन्य लोगों के साथ ऐसा कर चुके हैं। उधर, पुलिस ने कथित आरोपी वीरपाल कौर और लखविंदर सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है