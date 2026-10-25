विदेश जाने के लिए मोगा की महिला ने अपनाई फर्जी तरकीब, अलग DOB से बनवाए 3 पासपोर्ट; पुलिस ने मामला किया दर्ज

राजकुमार राजू, मोगा। विदेश जाने और फिलीपींस की राजधानी मनीला में रहने के लिए कथित तौर पर अलग-अलग जन्मतिथियों के आधार पर तीन पासपोर्ट बनवाने के मामले में मोगा पुलिस ने एक महिला के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई महिला के पति की शिकायत पर की गई जांच के बाद की है। जांच में पासपोर्ट बनवाने के लिए गलत जानकारी और दस्तावेजों का इस्तेमाल किए जाने की बात सामने आई है।

थाना निहाल सिंह वाला के एसएचओ रणजीत सिंह ने बताया कि रणसींह कलां निवासी कुलवीर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह ने छह फरवरी 2025 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायत की जांच वरिष्ठ पुलिस कप्तान के आदेश पर डीएसपी (इन्वेस्टिगेशन), मोगा द्वारा की गई। जांच के दौरान शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने कार्रवाई की।