परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: दोपहर 12 बजे से जलेगा AAP का चुनाव चिन्ह, आधी रात तक मेडिकल स्टोर खंगालती रही CBI

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या की 13 दिन बाद भी उसके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है।

वहीं, इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से शनिवार देर रात एक बजे तक शहर के तीन मेडिकल स्टोर में मेडिसिन के रिकॉर्ड को लेकर गहन जांच की गई। इन मेडिकल स्टोर से सीबीआई की ओर से मेडिसिन के बिल सेल इतिहाद की जांच की गई।

उधर परिवार और एक्शन कमेटी की ओर से आज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को गांव-गांव और शहर में थूकने का एलान किया गया है। जिस तहत कुछ गांव में सरकार का अर्थी फूंक प्रदर्शन शुरू भी हो गया है।

शहर के तिकोनी चौक पर धरने में दोपहर 2 बजे एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें झाड़ू फूंकने को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन को कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा के अलावा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है।