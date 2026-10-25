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परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड: दोपहर 12 बजे से जलेगा AAP का चुनाव चिन्ह, आधी रात तक मेडिकल स्टोर खंगालती रही CBI

By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Published: Sun, 25 Oct 2026 11:08 AM (IST)

परविंदर सिंह झोटा की हत्या के 13 दिन बाद भी अंतिम संस्कार पर फैसला नहीं हो सका है। सीबीआई मेडिकल स्टोरों की जांच कर रही है।

परविंदर झोटा मामले में दोपहर 12 बजे शुरू होगा झाड़ू फूंकने का प्रदर्शन।

परविंदर झोटा मामले में दोपहर 12 बजे शुरू होगा झाड़ू फूंकने का प्रदर्शन।

HighLights

  1. परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड पर 13 दिन बाद भी फैसला नहीं

  2. सीबीआई ने तीन मेडिकल स्टोरों के रिकॉर्ड की गहन जांच की

  3. आप पार्टी के खिलाफ झाड़ू फूंक प्रदर्शन जारी, समर्थन बढ़ा

जागरण संवाददाता, मानसा। परविंदर सिंह झोटा की हत्या की 13 दिन बाद भी उसके पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार को लेकर कोई फैसला नहीं हो सका है।

वहीं, इस मामले की जांच कर रही सीबीआई की ओर से शनिवार देर रात एक बजे तक शहर के तीन मेडिकल स्टोर में मेडिसिन के रिकॉर्ड को लेकर गहन जांच की गई। इन मेडिकल स्टोर से सीबीआई की ओर से मेडिसिन के बिल सेल इतिहाद की जांच की गई।

उधर परिवार और एक्शन कमेटी की ओर से आज दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक आप पार्टी के चुनाव चिन्ह झाड़ू को गांव-गांव और शहर में थूकने का एलान किया गया है। जिस तहत कुछ गांव में सरकार का अर्थी फूंक प्रदर्शन शुरू भी हो गया है।

शहर के तिकोनी चौक पर धरने में दोपहर 2 बजे एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें झाड़ू फूंकने को लेकर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रदर्शन को कांग्रेस, अकाली दल, भाजपा के अलावा किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है।

शनिवार देर शाम जिले में जोरदार बारिश और ओलावृष्टि के कारण तिकोनी चौक पर धरना स्थल में टेंट, फ्लेक्स को काफी नुकसान पहुंचा और तिकोनी चौक पर पानी भर गया था।