Punjab Crime: मोगा में पकड़े गए नशे के शौदागर, एक किलो हेरोइन जब्त; FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, मोगा। निहाल सिंह वाला थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने इलाके में गश्त के दौरान एक किलो हेरोइन (नशीला पदार्थ) बरामद किया है, साथ ही स्विफ्ट कार सवार दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्विफ्ट कार से सप्लाई कर रहे थे हेरोइन निहाल सिंह वाला के डीएसपी अनवर अली ने बताया कि थाना प्रभारी पूर्ण सिंह धालीवाल पुलिस टीम के साथ इलाके में गश्त कर रहे थे। उनको गुप्त सूचना मिली कि बस अड्डा बिलासपुर के पास संदिग्ध लोग स्विफ्ट कार नंबर PB 02 ET 3319 में घूम रहे हैं, जिनके पास हेरोइन है। वह बधनी कलां से बरनाला की तरफ आ रहे हैं, जो नशीले पदार्थ को आगे सप्लाई करने की फिराक में हैं

तलाशी के दौरान 2 आरोपी गिरफ्तार पुलिस अधिकारी ने बताया कि सूचना के बाद तुरंत नाकाबंदी की कर तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कार सवार कुलबीर सिंह उर्फ बोहड़ निवासी मक्खनपुर और गुरजिंदर सिंह उर्फ गिंदर निवासी गांव पंडोरी जिला श्री अमृतसर साहिब को अरेस्ट कर लिया गया।