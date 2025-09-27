Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Punjab News: मोगा में फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार, मास्टरमाइंड फरार

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 11:37 PM (IST)

    मोगा जिले के गांव मानूके गिल में 7 सितंबर को घर के बाहर फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी सुखदीप सिंह फरार है जिसकी तलाश जारी है। जसकरणदीप सिंह के साथ सुखदीप का 2023 में झगड़ा हुआ था जिसके चलते सुखदीप ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर फायरिंग करवाई।

    prefferd source google
    Hero Image
    Punjab News: मोगा में फायरिंग करने वाले तीन गिरफ्तार। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, मोगा। जिले के गांव मानूके गिल में सात सितंबर को घर के बाहर फायरिंग करने वाले तीन आरोपितों को सीआइए स्टाफ मोगा व थाना निहाल सिंह वाला की टीमों ने काबू किया है। हालांकि मास्टरमाइंड फरार है और पुलिस उसकी तलाश में रेड कर रही है।एसपी बाल कृष्ण, डीएसपी डी सुखअमृत सिंह के नेतृत्व में पुलिस को यह सफलता मिली है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीआइए स्टाफ मोगा व थाना निहाल सिंह वाला की टीमों द्वारा गत सात सितंबर को जसकरणदीप सिंह उर्फ जसकरणा निवासी मानूके के घर पर फायरिंग करने वाले तीन आरोपितों को पड़ताल करते हुए काबू किया गया। एसएसपी अजय गांधी ने कहा कि तीन अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने जसकरणदीप सिंह निवासी मानूके को मारने की नियत से उसके घर के बाहर फायरिंग की।

    इस पर थाना निहाल सिंह वाला में मामला दर्ज किया गया था। जांच में फायरिंग करने वालों की पहचान जीतवीर सिंह निवासी गांव लताला हाल निवासी गांव गुज्जरवाला जिला लुधियाना, प्रितपाल सिंह निवासी लुधियाना, रुपिंदर सिंह निवासी लुधियाना के तहत हुई। उनको छापामारी करके काबू कर लिया गया।पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि सुखदीप सिंह का शिकायतकर्ता जसकरणदीप के साथ 2023 में झगड़ा हुआ था तथा उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था।

    इसी रंजिश में सुखदीप के कहने पर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इसके बाद सुखदीप को भी मामले में नामजद किया जा चुका है,। वह भगोड़ा है। उसे गिरफ्तार करने के लिए छापामारी की जा रही है।

    इन तीनों आरोपितों ने पूछताछ में माना कि घटना को अंजाम देने से पहले वे सुखदीप के घर उसकी माता सरबजीत कौर पत्नी इंद्रपाल सिंह उर्फ सोहन निवासी धूड़कोट में रात को आए थे। सुखदीप की माता सरबजीत कौर ने उसके घर के बारे में जानकारी दी थी तथा वारदात करने के लिए उकसाया था। इस पर सुखदीप की मां सरबजीत कौर निवासी धूड़कोट रंसींह को नामजद करके गिरफ्तार किया गया।