मोगा में शहीद भगत सिंह की प्रतिका से छेड़छाड़! असामाजिक तत्वों ने रंग लगा किया अपमान; भड़के लोग

राज कुमार राजू, मोगा। देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीद ए आजम भगत सिंह के सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली एक निंदनीय घटना सामने आई है। मोगा जिले के अंतर्गत आते बाघापुराना क्षेत्र के गांव वैरोके में भगत सिंह की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने और उस पर रंग लगाने का मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों में रोष है।

घटना की जानकारी मिलने पर गांव के लोगों ने इस हरकत की कड़ी निंदा करते हुए पुलिस प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और जिम्मेदार व्यक्ति की जल्द पहचान कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि शहीद भगत सिंह देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महान क्रांतिकारी थे।

उनकी प्रतिमा के साथ इस तरह की हरकत करना निंदनीय है। उन्होंने प्रशासन से मांग की कि मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति ऐसी हरकत करने की हिम्मत न कर सके।

ग्रामीणों ने जताया रोष, दोषियों पर कार्रवाई की मांग घटना के बाद गांव के लोगों ने रोष जताते हुए कहा कि शहीद भगत सिंह किसी एक गांव, क्षेत्र या वर्ग तक सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के गौरव हैं। उन्होंने देश को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाने के संघर्ष में अहम भूमिका निभाई और अपने विचारों, साहस तथा बलिदान से देशवासियों के दिलों में विशेष स्थान बनाया। आज भी उनके विचार युवाओं को देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देते हैं।