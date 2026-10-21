लुधियाना में पार्किंग विवाद में गई ड्राइवर की जान, गोली लगने से हुई मौत; पत्नी बोली- रात दोस्त ले गए थे साथ

जागरण संवाददाता, लुधियाना। पंजाब में लुधियाना के ताजपुर रोड पर गाड़ी की पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद मंगलवार देर रात खूनी झड़प में बदल गया। दो गुटों के बीच कहासुनी और मारपीट के बाद हुई फायरिंग में 31 वर्षीय दरबारा सिंह उर्फ हैरी की गोली लगने से मौत हो गई। उसे छाती में गोली लगी थी।

स्वजन उसे सीएमसी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हैरी ड्राइवर का काम करता था। उसका शव एक निजी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। जानकारी के मुताबिक, विवाद पार्किंग को लेकर शुरू हुआ था। आरोप है कि एक गुट के लोगों ने दूसरे पक्ष की गाड़ी तोड़ दी। इसके बाद दूसरा गुट विरोध जताने पहुंचा और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया। इसी दौरान फायरिंग हुई, जिसमें हैरी को गोली लग गई। गोली लगने से उसकी मौत हो गई।

राजविंदर के मुताबिक, रात करीब तीन बजे उसे फोन आया कि हैरी को गोली लग गई है। उसने बताया कि जो युवक आगे थे, उन्हें खरोंच तक नहीं आई, जबकि उसका पति छह-सात लोगों के पीछे खड़ा था और उसे गोली लग गई। पत्नी ने मामले में इंसाफ की मांग करते हुए कहा कि जिन लोगों ने यह किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसने कहा कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है।