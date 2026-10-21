पंजाब को दहलाने की साजिश नाकाम, अमृतसर में ISI से जुड़े 5 आरोपी गिरफ्तार, हैंड ग्रेनेड और हथियार बरामद

जागरण संवाददाता, अमृतसर। अमृतसर रूरल पुलिस ने त्यौहारों के बीच पंजाब को देहलाने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। लोपोके क्षेत्र में हथियारों और विस्फोटक सामग्री की तस्करी से जुड़े मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी ISI का हाथ भी सामने आया है।

पुलिस के अनुसार, आरोपित कथित तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से इंटरनेट काल के जरिये संपर्क में थे। वे ड्रोन के माध्यम से हथियार, गोला-बारूद, हथगोले और अन्य विस्फोटक सामग्री मंगवाकर पंजाब के विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों में आपराधिक तत्वों तक पहुंचाते थे।