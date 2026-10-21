अमित शाह के दौरे के 8 घंटे के भीतर मानसा पहुंची CBI, परविंदर झोटा हत्याकांड से जुड़े दस्तावेज कब्जे में लिए

जागरण संवाददाता, मानसा। एंटी ड्रग टास्क फोर्स के नेता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा परिवार को आश्वासन दिए जाने के बाद, मंगलवार देर रात करीब बारह बजे CBI की टीम थाना सिटी-2 पहुंच गई। गृह मंत्री के दौरे के महज आठ घंटे के भीतर ही जांच एजेंसी के सक्रिय होने से मामले में तेजी आ गई है।

पांच सदस्यों की विशेष CBI टीम ने थाना सिटी-2 पहुंचकर परविंदर झोटा हत्याकांड से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए। इसके साथ ही, टीम ने मामले के जांच अधिकारी से लंबी पूछताछ की। CBI की टीम ने अश्विनी कुमार के हथियार लाइसेंस, मेडिकल लाइसेंस और अन्य जरूरी कागजातों की करीब डेढ़ घंटे तक बारीकी से जांच-पड़ताल की।