अमित शाह के पंजाब दौरे पर भड़के बलकौर सिंह, मानसा में बोले- राजनीति में आने का दिया था ऑफर, ठुकरा दिया

जागरण संवाददाता, मानसा। विदेश में ‘साइन टू गाड’ प्रोग्राम रद्द करने के बाद धरने पर पहुंचे सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पंजाब दौरे पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उनके बेटे की हत्या के बाद उन्हें राजनीति में आने और पार्टी में शामिल होकर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया गया था, ताकि न्याय मिल सके।

बलकौर सिंह ने उस समय को याद करते हुए कहा कि जब उनके बेटे की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और वे अस्थियां चुनकर लौट रहे थे, तब उन्हें सांसद बनने का लालच दिया गया था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति में उनकी आत्मा ने इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं दी, क्योंकि तब उन्हें यह भी नहीं पता था कि उनके बेटे की हत्या किन परिस्थितियों में और किसने की है।