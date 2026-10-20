पंजाब दौरे से पहले अमित शाह से अमन अरोड़ा के तीखे सवाल, लॉरेंस बिश्नोई को साबरमती जेल में रखने पर घेरा

रोहित कुमार, चंडीगढ़। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पंजाब दौरे के दौरान चार सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग मेहमाननवाजी के लिए जाने जाते हैं और अमित शाह का स्वागत है, लेकिन उन्हें पंजाब आने पर राजनीतिक और प्रशासनिक सवालों के जवाब भी देने चाहिए।

अमन अरोड़ा ने अमित शाह के आगे तीन सवाल पूछे हैं- भाजपा शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति क्या है?

मुंबई में हो रही आपराधिक घटनाओं पर भाजपा क्या जवाब देगी?

पंजाब की 543 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नशे और हथियारों की तस्करी रोकने की जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को दी गई है, फिर भी नशा और हथियार पंजाब में कैसे पहुंच रहे हैं?

इसके साथ ही उन्होंने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल में रखे जाने का मुद्दा उठाते हुए पूछा कि भाजपा शासित राज्य में उसे इतनी सुविधाएं क्यों मिल रही हैं और उसे वहां रखने के पीछे क्या कारण हैं? अमन अरोड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर नशे और हथियारों की तस्करी रोकने के उद्देश्य से बीएसएफ को जिम्मेदारी सौंपी है। इसके बावजूद सीमा पार से नशा और हथियार आने के सवाल का जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमा पर बीएसएफ की जिम्मेदारी है, जबकि इसके बाद पंजाब पुलिस दूसरी सुरक्षा पंक्ति के रूप में काम करती है। ऐसे में तस्करी रोकने के लिए केंद्र और राज्य की संबंधित एजेंसियों को अपनी-अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी।

सवालों के जवाब भी दें शाह अरोड़ा ने कहा कि पंजाबी बड़े दिलदार होते हैं और हर मेहमान का स्वागत करते हैं। अमित शाह पंजाब आकर पीड़ित परिवारों से दुख साझा करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन उन्हें राजनीतिक सवालों का जवाब भी देना चाहिए। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाते हुए मुंबई की घटनाओं का उल्लेख किया और कहा कि मुंबई पंजाब में नहीं है। भाजपा नेताओं को दूसरे राज्यों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर भी जवाब देना चाहिए।