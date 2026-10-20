आज पंजाब दौरे पर अमित शाह, परविंदर झोटा के परिवार से करेंगे मुलाकात; देखें गृहमंत्री का पूरा शेड्यूल

जागरण टीम, जालंधर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंजाब दौरे पर आएंगे। इस दौरान वह नशे के खिलाफ आवाज उठाने पर जान गंवाने वाले लोगों के स्वजन से मुलाकात करेंगे। शाह मानसा, संगरूर और गुरदासपुर में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। इसके बाद शाम को लुधियाना के ऐतिहासिक दरेसी मैदान में दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे।

शाह दोपहर 12:15 बजे गुरदासपुर जिले के श्री हरगोबिंदपुर क्षेत्र के मारी पनवां गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:15 बजे संगरूर के तूर बंजारा गांव की हरदम पट्टी और दोपहर 3:45 बजे मानसा के वार्ड नंबर 21 स्थित वाटर वर्क्स रोड पहुंचकर पीड़ित परिवार से मिलेंगे।