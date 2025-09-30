Language
    मोगा में शराब पीकर कर रहे थे हुल्लड़बाजी, फिर पुलिस ने आरोपी 7 युवकों को ऐसे सिखाया सबक

    By RAJ KUMAR RAJU Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:54 AM (IST)

    पंजाब के मोगा जिले में थाना सिटी वन पुलिस ने मछली बाजार में शराब पीकर हंगामा कर रहे सात लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस गश्त के दौरान इन युवकों को सड़क किनारे शराब पीते और हुल्लड़बाजी करते हुए पाया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    शराब पी हुल्लड़बाजी करने पर सात लोग काबू, केस दर्ज। फाइल फोटो

    संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सिटी वन पुलिस ने मछली मार्केट में शराब पीकर हुल्लड़बाजी करने वाले सात लोगों को काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।

    थाना सिटी वन के हवलदार मनजिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि वह पुलिस टीम के साथ संदिग्ध लोगों की तलाश में गश्त कर रहे थे। उन्होंने दाना मंडी के नजदीक मछली मार्केट में देखा कि कुछ युवक सड़क के किनारे बैठकर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं जिन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है।

    ऐसा करना अपराध है। इस पर पुलिस ने मौके से जयंता कुमार, भूपिंदरचंद्रा सोनाल, सुरेश तामंग, राम कुमार, सरोज तामंग, लक्ष्मण पहाड़ी, विष्णु किटवाली कितर सिंह निवासी नेपाल हाल निवासी जीरा रोड खोसा पांडो को काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया।