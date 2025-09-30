मोगा में शराब पीकर कर रहे थे हुल्लड़बाजी, फिर पुलिस ने आरोपी 7 युवकों को ऐसे सिखाया सबक

संवाद सहयोगी, मोगा। थाना सिटी वन पुलिस ने मछली मार्केट में शराब पीकर हुल्लड़बाजी करने वाले सात लोगों को काबू करके उनके खिलाफ केस दर्ज किया है।

थाना सिटी वन के हवलदार मनजिंदर सिंह बराड़ ने कहा कि वह पुलिस टीम के साथ संदिग्ध लोगों की तलाश में गश्त कर रहे थे। उन्होंने दाना मंडी के नजदीक मछली मार्केट में देखा कि कुछ युवक सड़क के किनारे बैठकर हुल्लड़बाजी कर रहे हैं जिन्होंने शराब का सेवन किया हुआ है।