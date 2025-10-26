मोगा: बाघापुराना में सेनेटरी-साइकिल दुकान पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश नाकाम, दहशत में गांव के लोग

संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के कस्बा बाघापुराना के गांव माड़ी मुस्तफा में पेट्रोल बम से हमले कर सेनेटरी व साइकिल व्यापारी की दुकान को उडाने कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान जानमाल का नुकसान होने से बचाव रहा।पेट्रोल बम से हमले को लेकर व्यापारी ने 112 पुलिस हेल्पलाइन पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डीएसपी बाघापुराना दलबीर सिंह समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों खिलाफ केस दर्ज करने के बाद गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। ताकि अज्ञात हमलावरों का सुराग हाथ लग सके। जानकारी देते हुए डीएसपी बाघापुराना दलबीर सिंह बताया कि शुक्रवार शाम को मोगा जिला माड़ी मुस्तफा निवासी डिंपल बांसल ने 112 पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी सेनेटरी के समान के साथ-साथ साइकिल के सामान की भी दुकाने साथ-साथ है।इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और जिन्होंने पेट्रोल पंप फेंका, लेकिन इसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।

112 पर शिकायत मिलते ही वह थाना बाघापुराना के प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचे । इस दौरान उन्होंने जांच करते हुए अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को गांव माड़ी मुस्तफा में करियाना दुकानदार सुखदेव सिंह की दुकान पर बाइक सवार फायरिंग की जा चुकी है। जिसको लेकर विदेश में बैठे गैंग्स्टर शानदीप सिंह, अमृतसर केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर चमकौर सिंह उर्फ बेअंत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंग्स्टर की मां, पिता व बहन को गिरफ्तार किया था।