    मोगा: बाघापुराना में सेनेटरी-साइकिल दुकान पर पेट्रोल बम से हमले की कोशिश नाकाम, दहशत में गांव के लोग

    By Rajesh Tripathi Edited By: Anku Chahar
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:58 PM (IST)

    मोगा के बाघापुराना में एक सेनेटरी और साइकिल व्यापारी की दुकान पर पेट्रोल बम से हमला हुआ, जिससे दुकान को उड़ाने की कोशिश विफल रही। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डीएसपी दलबीर सिंह ने बताया कि हमले में किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। इससे पहले भी इस गांव में फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं।

    मोगा के बाघापुराना में एक सेनेटरी और साइकिल व्यापारी की दुकान पर पेट्रोल बम से हमला हुआ (प्रतीकात्मक फोटो)

    संवाद सहयोगी, मोगा। मोगा के कस्बा बाघापुराना के गांव माड़ी मुस्तफा में पेट्रोल बम से हमले कर सेनेटरी व साइकिल व्यापारी की दुकान को उडाने कोशिश की गई। लेकिन इस दौरान जानमाल का नुकसान होने से बचाव रहा।पेट्रोल बम से हमले को लेकर व्यापारी ने 112 पुलिस हेल्पलाइन पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद डीएसपी बाघापुराना दलबीर सिंह समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उनके द्वारा मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस द्वारा अज्ञात हमलावरों खिलाफ केस दर्ज करने के बाद गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। ताकि अज्ञात हमलावरों का सुराग हाथ लग सके।

    जानकारी देते हुए डीएसपी बाघापुराना दलबीर सिंह बताया कि शुक्रवार शाम को मोगा जिला माड़ी मुस्तफा निवासी डिंपल बांसल ने 112 पुलिस हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई कि उसकी सेनेटरी के समान के साथ-साथ साइकिल के सामान की भी दुकाने साथ-साथ है।इसी दौरान अचानक मोटरसाइकिल पर दो लोग आए और जिन्होंने पेट्रोल पंप फेंका, लेकिन इसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है।

    112 पर शिकायत मिलते ही वह थाना बाघापुराना के प्रभारी इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह समेत पुलिस पार्टी मौके पर पहुंचे । इस दौरान उन्होंने जांच करते हुए अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    बता दें कि इससे पहले 26 सितंबर को गांव माड़ी मुस्तफा में करियाना दुकानदार सुखदेव सिंह की दुकान पर बाइक सवार फायरिंग की जा चुकी है। जिसको लेकर विदेश में बैठे गैंग्स्टर शानदीप सिंह, अमृतसर केंद्रीय जेल में बंद गैंगस्टर चमकौर सिंह उर्फ बेअंत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने गैंग्स्टर की मां, पिता व बहन को गिरफ्तार किया था।

    जबकि 4 अक्टूबर को दोपहर बाद गांव माडी मुस्तफा में ही भोला ज्वैलर्स की दुकान पर अज्ञात हमलावर ने फायरिंग की थी। पुलिस द्वारा दुकान के मालिक वरिंदर विक्की की शिकायत पर विदेश में बैठे गैंग्स्टर शानदीप सिंह व अमृतसर जेल में बंद गैंग्स्टर चमकौर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने के आरोप में गैंग्स्टर की मां, पिता व बहन को गिरफ्तार किया था। वही गांव जैमलवाला के पास महक दीप सिंह को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने काबू किया था।