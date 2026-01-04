Language
    मोगा में सड़क पार कर रही महिला को बोलेरो ने कुचला मौके पर मौत

    By Raj Kumar Raju Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 07:50 PM (IST)

    मोगा में बोलेरो की टक्कर से महिला की मौत। सांकेतिक फोटो

    संवाद सहयोगी, मोगा। गांव दोसांझ के पास एक सड़क पार करती महिला को बोलेरो ने चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। थाना मैहना की पुलिस ने बलोरो गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

    सहायक थानेदार सुखपाल सिंह ने कहा कि राकेश कुमार निवासी अयोध्या (उत्तर प्रदेश) हाल आबाद गांव दोसांझ ने बताया कि उसकी पत्नी 33 वर्षीय रानी कौर मेन जीटी रोड गुरुद्वारा गांव दोसांझ रोड पर 3 जनवरी की सुबह सवा नौ बजे सड़क पार करने लगी तो एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उसकी पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया।

    उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतका के पति राकेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात बोलेरो गाड़ी चालक के खिलाफ थाना मैहना में केस दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया गया है।