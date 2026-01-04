मोगा में सड़क पार कर रही महिला को बोलेरो ने कुचला मौके पर मौत

संवाद सहयोगी, मोगा। गांव दोसांझ के पास एक सड़क पार करती महिला को बोलेरो ने चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। थाना मैहना की पुलिस ने बलोरो गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।

सहायक थानेदार सुखपाल सिंह ने कहा कि राकेश कुमार निवासी अयोध्या (उत्तर प्रदेश) हाल आबाद गांव दोसांझ ने बताया कि उसकी पत्नी 33 वर्षीय रानी कौर मेन जीटी रोड गुरुद्वारा गांव दोसांझ रोड पर 3 जनवरी की सुबह सवा नौ बजे सड़क पार करने लगी तो एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उसकी पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया।