मोगा में सड़क पार कर रही महिला को बोलेरो ने कुचला मौके पर मौत
मोगा के दोसांझ गांव के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। सड़क पार कर रही 33 वर्षीय रानी कौर को तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही म ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, मोगा। गांव दोसांझ के पास एक सड़क पार करती महिला को बोलेरो ने चपेट में ले लिया। उसकी मौके पर मौत हो गई। थाना मैहना की पुलिस ने बलोरो गाड़ी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
सहायक थानेदार सुखपाल सिंह ने कहा कि राकेश कुमार निवासी अयोध्या (उत्तर प्रदेश) हाल आबाद गांव दोसांझ ने बताया कि उसकी पत्नी 33 वर्षीय रानी कौर मेन जीटी रोड गुरुद्वारा गांव दोसांझ रोड पर 3 जनवरी की सुबह सवा नौ बजे सड़क पार करने लगी तो एक तेज रफ्तार बोलेरो गाड़ी ने उसकी पत्नी को अपनी चपेट में ले लिया।
उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने मृतका के पति राकेश कुमार की शिकायत पर अज्ञात बोलेरो गाड़ी चालक के खिलाफ थाना मैहना में केस दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार के हवाले कर दिया गया है।
