पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, मोगा में संदिग्ध लोगों को घरों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन

संवाद सहयोगी, मोगा। एसएसपी अजय गांधी की अगुआई में डीएसपी निहाल सिंह वाला अनवर अली के नेतृत्व में वीरवार की सुबह थाना निहाल सिंह वाला के अधीन आते क्षेत्रों व गांवों में ड्रग हाट स्पोट व संदिग्ध स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने विभिन्न टीमें बनाकर जांच। इस चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के घरों व उनके संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके अलावा कुछ संदिग्ध वाहनों को भी जांच की।

इस मौके पर एसएसपी अजय गांधी व डीएसपी अनवर अली ने आम लोगों से अपील की कि वह नशा मुक्त पंजाब की स्थापना संबंधी पुलिस विभाग को सहयोग दे तथा अगर उनके पास नशा बेचने व खरीदने व करने आदि संबंधी जानकारी है तो वह मोगा जिले की पुलिस के कंट्रोल रूम व सेफ पंजाब हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए।