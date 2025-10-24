Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    पंजाब में नशे के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी, मोगा में संदिग्ध लोगों को घरों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन

    By Rajesh Tripathi Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 05:41 AM (IST)

    मोगा में एसएसपी अजय गांधी के नेतृत्व में पुलिस ने निहाल सिंह वाला क्षेत्र में संदिग्ध स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध लोगों के घरों और वाहनों की जांच की गई। एसएसपी ने लोगों से नशा मुक्त पंजाब के लिए पुलिस को सहयोग करने की अपील की और कहा कि पुलिस गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। नशों के खात्मे के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संदिग्ध लोगों के घरों में पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। सांकेतिक तस्वीर

    संवाद सहयोगी, मोगा। एसएसपी अजय गांधी की अगुआई में डीएसपी निहाल सिंह वाला अनवर अली के नेतृत्व में वीरवार की सुबह थाना निहाल सिंह वाला के अधीन आते क्षेत्रों व गांवों में ड्रग हाट स्पोट व संदिग्ध स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस कर्मचारियों ने विभिन्न टीमें बनाकर जांच। इस चेकिंग के दौरान कुछ संदिग्ध लोगों के घरों व उनके संदिग्ध ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया गया तथा संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की। इसके अलावा कुछ संदिग्ध वाहनों को भी जांच की।

    इस मौके पर एसएसपी अजय गांधी व डीएसपी अनवर अली ने आम लोगों से अपील की कि वह नशा मुक्त पंजाब की स्थापना संबंधी पुलिस विभाग को सहयोग दे तथा अगर उनके पास नशा बेचने व खरीदने व करने आदि संबंधी जानकारी है तो वह मोगा जिले की पुलिस के कंट्रोल रूम व सेफ पंजाब हेल्पलाइन नंबर पर जानकारी दे सकते हैं, उनकी पहचान को गुप्त रखा जाए।

    मोगा जिले की पुलिस किसी भी गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए प्रयासरत है तथा भविष्य में भी शरारती तत्वों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई जारी रहेंगी। उन्होंने इस कार्रवाई में शामिल पुलिस मुलाजिमों के प्रयासों की सराहना की तथा कहा कि यह ऑपरेशन शांति, अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी वचनबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा नशों व समाज के शरारती तत्वों के खिलाफ शुरू की मुहिम के तहत नशों के खात्मे के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।