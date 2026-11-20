संवाद सहयोगी, मोगा। लुधियाना जाने की बात कहकर मोगा स्थित घर से निकले पति-पत्नी अचानक गायब हो गए। उनके पास तकरीबन 8 मोबाइल थे और वे सभी अब स्विच ऑफ आ रहे हैं। इस घटना को दो दिन हो चुके हैं। दो दिनों तक बच्चों का पता न लगने के बाद पिता पुलिस के पास पहुंचे और लिखित शिकायत दी गई। जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

पिता ने पुलिस को बताया कि दोनों टाटा पंच कार में सवार होकर निकले थे। उनके साथ कंपनी के काम से जुड़े सात-आठ मोबाइल फोन भी थे। परिजनों ने मोगा से लेकर लुधियाना तक तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। मोबाइल फोन बंद आने से परिवार की चिंता बढ़ गई है।